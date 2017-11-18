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18.11.2017 (12:06)

Ракетчики Балтийского флота поразили объекты условного противника

В преддверии Дня ракетных войск и артиллерии с расчетами «Точка-У» Балтийского флота проведена тренировка по управлению ракетными ударами.

В рамках плановой тренировки ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности.

После пусков в целях выхода из-под возможного ответного удара военнослужащие осуществил маневр по смене позиционного района.

На учение привлечено около 50 военнослужащих, задействовано до 10 единиц военной и специальной техники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот , Ракетные войска , Артиллерия , Западный военный округ
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