18.11.2017 (11:57)

Сочинские юнармейцы примут участие в экскурсиях по паркам боевой техники воинских частей ЮВО

В Сочи воспитанники одной из средних общеобразовательных школ – №18 – вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Торжественная церемония началась с выноса флага России и Знамени Юнамии. Далее после принятия клятвы юнармейца более 10 школьникам были вручены флажки, удостоверения и шевроны участников молодежной компании.

Всего на мероприятии присутствовали около 200 человек, в т.ч. родители и друзья школьников, а также состоявшиеся юнармейцы.

В ближайшее время новоиспеченные юнармейцы смогут принять участие в различных мероприятиях городского и краевого уровня, в т.ч. военно-спортивные игры «Патриот», «Дни открытых дверей в воинских частях Южного военного округа (ЮВО), вахты памяти и походы по местам боевой славы.

Военнослужащие воинских частей ЮВО всегда готовы организовать экскурсии по военным городкам и паркам боевой техники для состоявшихся патриотов Родины – юнармейцев.

Первая группа юношей и девушек школы №18 приняла клятву на верность молодежному движению 11 апреля текущего года. За последнюю неделю в ряды сочинских юнармейцев вступили до 250 школьников.

Справочно:

С начала существования движения «Юнармия» на территории субъектов РФ Северо-Кавказского и Южного федеральных округов создано более 250 муниципальных отделений Юнармии, объединяющих более 1 тыс. юнармейских отрядов.

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