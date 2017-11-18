18.11.2017 (11:44)

Количество кандидатов на военную службу по контракту в Волгоградской области выросло на 20%

С начала текущего года пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Волгоградской области направлено в войска более 1,5 тыс. человек, что на 20% выше показателей аналогичного периода предыдущего года.

Для повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением в 22 муниципальных районах Волгоградской области.

Специалистами пункта отбора с начала года проведено более 50 мероприятий в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Есть такая профессия - Родину защищать!», которые посетили более 90 тыс. человек, из них прошли предварительные мероприятия отбора около 1 тыс. человек и написали заявлений для поступления на военную службу по контракту около 400 претендентов.

Каждый кандидат, еще не выбравший для себя воинскую специальность, сможет при помощи специальных планшетных компьютеров пройти профориентирующие интерактивные тесты, а также изучить вакантные должности из единой информационной базы пункта отбора.

Военные психологи пункта отбора, соединений и воинских частей ЮВО дислоцированные в Волгоградской области, также используют новые методики психологического изучения военнослужащих по контракту. Это связано как с ростом числа кандидатов из числа выпускников ВУЗ, так и с необходимостью более качественного психологического обеспечения в период прохождения военнослужащими испытательного срока.

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