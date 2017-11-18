18.11.2017 (11:21)

Военнослужащие ЮВО на Кубани и в Ставропольском крае перевели 80% военной техники на зимний режим эксплуатации

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Ставропольском крае и на Кубани, плановые работы по переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний режим эксплуатации проведены на 80%.

До конца ноября силами экипажей машин и водителей будет переведено около 2 тыс. единиц ВВТ, при этом будет использовано более 10 тонн моторных и трансмиссионных масел и около 2 тонн пластичных смазок, на каждой единице ВВТ предусматривается выполнить до 50 технических операций.

Работы проводятся непосредственно под руководством командиров подразделений, при этом привлекается около 30% личного состава.

По результатам тщательной проверки специально созданной комиссией из числа командного состава бригады обслуженная техника получит допуск к эксплуатации в новый учебный период.

По итогам летнего периода обучения военная техника зарекомендовала себя с положительной стороны, приняв участие в 10 тактических учениях, в более чем 300 боевых стрельбах подразделений и около 1,5 тыс. огневых тренировках с практическим выполнением упражнений стрельб.

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