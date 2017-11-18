18.11.2017 (11:09)

В Северной Осетии завершился сбор с подвижными группами разминирования 58-й армии

Подвижные группы разминирования инженерных частей и подразделений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, завершили сборы по специальной подготовке.

В сборах приняло участие более 50 военных инженеров и было задействовано около 10 единиц специальной техники.

В ходе занятий военнослужащие изучили назначение, устройство щупов, характеристики средств разминирования, обезвреживания, уничтожения и обозначения обнаруженных мин и мест минирования, способы уничтожения боеприпасов и взрывчатых веществ.

Всего в округе создано около 20 подвижных групп разминирования из состава воинских частей и соединений 58-й армии ЮВО. Они взаимодействуют с администрацией районов и военными комиссариатами, от которых поступают заявки на разминирование экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий.

«Главы районов оказывают военным инженерам всю необходимую помощь в организации и проведении работ по очистке местности от взрывоопасных предметов, что позволяет качественно и в срок выполнить задачи по разминированию», — пояснил начальник инженерных войск 58-й армии подполковник Андрей Гандзюк.

Подразделения разминирования оснащены современными средствами поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов, комплектами разведки минных полей, инженерными машинами для перевозки ВОП. К выполнению задач привлекаются также специальные собаки минно-розыскной службы. Группы разминирования снабжены эффективными средствами защиты — защитным костюмом сапера «Дублон».

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