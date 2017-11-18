18.11.2017 (09:23)
В Волгограде более 50 школьников вступили в ряды Юнармии
Более 50 школьников Волгограда и области торжественно вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Торжественная церемония прошла в музее-заповеднике «Сталинградская битва» под руководством Героя России, руководителя движения Юнармия по Волгоградской области Дмитрия Воробьева.
В поздравлении и церемонии награждения приняли участия глава города Волгограда, глава Камышинского муниципального района, старший инспектор группы инспекторов Волгоградской области и командир отдельного учебного батальона железнодорожных войск.
Также в мероприятии приняли участия рота Почетного караула и военный оркестр мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгограде.
После торжественной клятвы школьники получили удостоверения юнармейца и нагрудные значки.
Мероприятие завершилось обширной экскурсией по Музею-панораме.