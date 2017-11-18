18.11.2017 (09:23)

В Волгограде более 50 школьников вступили в ряды Юнармии

Более 50 школьников Волгограда и области торжественно вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Торжественная церемония прошла в музее-заповеднике «Сталинградская битва» под руководством Героя России, руководителя движения Юнармия по Волгоградской области Дмитрия Воробьева.

В поздравлении и церемонии награждения приняли участия глава города Волгограда, глава Камышинского муниципального района, старший инспектор группы инспекторов Волгоградской области и командир отдельного учебного батальона железнодорожных войск.

Также в мероприятии приняли участия рота Почетного караула и военный оркестр мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгограде.

После торжественной клятвы школьники получили удостоверения юнармейца и нагрудные значки.

Мероприятие завершилось обширной экскурсией по Музею-панораме.

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