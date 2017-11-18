18.11.2017 (09:09)

Впервые крымские новобранцы прибыли в соединения и воинские части ЮВО, дислоцированные в Ростовской области

В рамках призывной кампании «Осень-2017» со сборного пункта военного комиссариата Республики Крым для прохождения военной службы в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Ростовской области, прибыла первая команда в составе более 100 военнослужащих.

Новобранцы из Республики Крым доставлены самолетами военно-транспортной авиации Ил-76.

На аэродроме в г. Ростов-на-Дону их встретили представители воинских частей, в которых военнослужащие будут проходить военную службу. В воинских частях с новобранцами провели первоначальное психологическое обследование на определение уровня морально-психологической устойчивости.

Все военнослужащие распределены согласно имеющегося образования по мотострелковым, танковым, артиллерийским и тыловым подразделениям, дислоцированным на территории Ростовской области. Более 60 новобранцев пополнили подразделения недавно сформированной 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.

С 2017 года призывники направляются для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны, преимущественно в войска Западного и Южного военных округов, воздушно-десантные войска, соединения и воинские части Военно-Морского Флота.

Всего в ходе осеннего призыва 2017 года планируется призвать из Крыма в соединения и воинские части ЮВО около 500 человек.

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