18.11.2017 (10:11)

В День ракетных войск и артиллерии курсанты ЧВВМУ им. П.С. Нахимова пройдут по улицам Севастополя с оркестром

19 ноября в Севастополе в Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище им. П.С. Нахимова (ЧВВМУ) состоятся торжественные мероприятия, посвященные Дню ракетных войск и артиллерии.

Торжественные мероприятия начнутся с мемориального часа на 14-й береговой батарее, расположенной на территории училища, личный состав которой принимал участие в героической обороне Севастополя в 1941-1942 годах. Затем на тактическом поле факультета береговых ракетно-артиллерийских войск курсанты училища, проходящие обучение по специальностям, связанными с ракетно-артиллерийским вооружением, продемонстрируют практические действия по развертыванию и подготовке артиллерийской установки к стрельбе.

Торжества завершатся строевой прогулкой курсантов училища с военным оркестром по улицам Севастополя.



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