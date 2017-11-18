18.11.2017 (10:04)

Ансамбль им. Александрова дал концерт в столице Румынии

В рамках международного турне Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова дал концерт в столице Румынии городе Бухарест. На мероприятии присутствовал посол Российской Федерации в Республике Румыния, сотрудники российской дипломатической миссии, политическое руководство и представители министерства обороны Румынии, а также 10 военных атташе стран СНГ и Европы.

Специально для местных зрителей александровцы исполнили народную румынскую песню «Окунунэ» и хореографическую постановку с элементами румынских народных танцев. Концерт посетило более 4000 зрителей, которые восторженно принимали каждый номер военных исполнителей. Солисты ансамбля Константин Игнатьев (балалайка) и Александр Богатырёв (баян) – вызвали восторженную реакцию зрителей.

После концерта зрители не хотели расходиться и устроили овацию артистам.

Международное турне ансамбля имени А.В. Александрова продолжается, далее программой предусмотрены выступления в Польше.

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