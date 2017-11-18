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18.11.2017 (07:44)

Еврейская автономная область в ходе осеннего призыва отправит в войска Восточного военного округа около 200 призывников

На сборном пункте Еврейской автономной области состоялась первая отправка призывников в соединения и части Восточного военного округа. Всего регион направит в  Вооруженные Силы Российской Федерации около 200 призывников.

Напутствовали тридцати молодым воинам на успешное выполнение гражданского долга губернатор региона, военный комиссар, ветераны Великой Отечественной войны, а также представители  регионального отделения ДОСААФ.

В военном комиссариате области с начала призывной кампании для обращения призывников и их родителей организована работа «горячей телефонной линии».

В ходе текущей компании два призывника Еврейской автономии со средним профессиональным образованием воспользовались изменением в законодательстве, заменив службу по призыву, военной службой по контракту.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военная служба по призыву , Призыв , Восточный военный округ
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