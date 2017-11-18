18.11.2017 (07:40)

Легендарный самолет Ли-2 после реставрации занял почетное место в музее авиации объединения ПВО и авиации ВВО

В соединении армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровске, завершена реставрация военно-транспортного самолета Ли-2 времен Великой Отечественной войны.

В ходе проведения восстановительных работ был частично восстановлен и заново покрашен фюзеляж легендарного самолета.

С 1981 года самолет находился в Хабаровском крае на территории неиспользуемого аэродрома в качестве постамента.

После завершения реставрации машина заняла почетное место в музее авиации объединения ПВО и авиации Восточного военного округа в Хабаровске.

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