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18.11.2017 (07:40)

Легендарный самолет Ли-2 после реставрации занял почетное место в музее авиации объединения ПВО и авиации ВВО

В соединении армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровске, завершена реставрация военно-транспортного самолета Ли-2 времен Великой Отечественной войны.

В ходе проведения восстановительных работ был частично восстановлен и заново покрашен фюзеляж легендарного самолета.

С 1981 года самолет находился в Хабаровском крае на территории неиспользуемого аэродрома в качестве постамента.

После завершения реставрации машина заняла почетное место в музее авиации объединения ПВО и авиации Восточного военного округа в Хабаровске.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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