18.11.2017 (07:27)

Во Владивосток зайдёт корабль Морских сил самообороны Японии

В соответствие с достигнутыми договоренностями 20 ноября для участия в учении по поиску и спасению на море «Сарекс-2017» (SAREX (SearchandRescueExercise)) во Владивосток с неофициальным заходом прибудет эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии «Хамагири».

Старшим на борту японского корабля является командующий 15-й эскортной флотилиейМССОЯпонии капитан 1 ранга Тэцуя Обата.

В период стоянки запланировано проведение организационных совещаний для окончательного согласования эпизодов учения, проведение товарищеских встреч по футболу и волейболу между моряками двух стран. Для моряков МССО Японии запланирована культурная программа.

Учение типа «SAREX» пройдёт 25 ноября в акватории залива Петра Великого.

Ранее отряд кораблей МССО Японии в составе эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима» посещал Владивосток в период с 14 по 18 октября текущего года.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице