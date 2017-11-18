18.11.2017 (07:27)
Во Владивосток зайдёт корабль Морских сил самообороны Японии
В соответствие с достигнутыми договоренностями 20 ноября для участия в учении по поиску и спасению на море «Сарекс-2017» (SAREX (SearchandRescueExercise)) во Владивосток с неофициальным заходом прибудет эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии «Хамагири».
Старшим на борту японского корабля является командующий 15-й эскортной флотилиейМССОЯпонии капитан 1 ранга Тэцуя Обата.
В период стоянки запланировано проведение организационных совещаний для окончательного согласования эпизодов учения, проведение товарищеских встреч по футболу и волейболу между моряками двух стран. Для моряков МССО Японии запланирована культурная программа.
Учение типа «SAREX» пройдёт 25 ноября в акватории залива Петра Великого.
Ранее отряд кораблей МССО Японии в составе эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима» посещал Владивосток в период с 14 по 18 октября текущего года.