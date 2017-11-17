17.11.2017 (22:17)

Современные комплексы тактических тренажеров используют в подготовке артиллеристов

В настоящее время предприятия промышленности разработали комплексные тактические тренажёры обучения специалистов стрельбе и управлению огнём.

В отличие от ранее разработанных, в них учитываются и моделируется траектории полёта и рассеивания снарядов в заданных условиях, а также позволяют дать оценку не только офицерам, выполняющим огневую задачу, но и оценить боевую работу должностных лиц из звена управления.

Продолжается совершенствование и модернизацию учебно-тренировочных средств подготовки специалистов противотанковой артиллерии, технических средств артиллерийской разведки, а также боевого применения ракетных комплексов.

Снабжение соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии современными тренажёрами осуществляется в плановом порядке.

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