18.11.2017 (01:03)

В Государственном музее истории Космонавтики им. Циолковского Центральным офицерским клубом ВКС были проведены торжественные мероприятия, посвященные 75-летию образования эскадрильи «Нормандия-Неман»

В г. Калуга в Государственном музее истории Космонавтики им. К. Э. Циолковского Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил (ЦОК ВКС) были проведены торжественные мероприятия, посвященные 75-летию образования эскадрильи «Нормандия-Неман», а также созданию военно-патриотического отряда «авиационное звено ЦОК ВКС им. Марселя Альбера».

В мероприятии приняли участие космический испытатель Герой России Сергей Нефёдов, лётчик-испытатель Мстислав Листов, ветераны Великой Отечественной войны, представители различных ветеранских и общественных организаций, регионального отделения ДОСААФ, образовательных учреждений.

Завершились мероприятия торжественной клятвой учеников 19 гимназии (г. Калуга), которые первыми вошли в военно-патриотический отряд ЦОК ВКС, и праздничным концертом.

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