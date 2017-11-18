18.11.2017 (00:05)

Головной ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Владимир» торжественно выведен из элленга на предприятии «Севмаш» в Северодвинске

В торжественной церемонии, которая состоялась в эллинге предприятия, принял участие Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Владимир Королёв, командование Беломорской Военно-Морской Базы, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, генеральный директор АО «ПО Севмаш» Михаил Будниченко, генеральный директор АО Центральное конструкторское бюро «ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Вильнит, первый вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Леонид Стругов, генеральный директор конструкторского бюро «Малахит» Владимир Дорофеев, представители Администрации г. Архангельска и г. Северодвинска.

В ходе церемонии состоялось освящение подводной лодки священником Русской Православной церкви, а также, согласно традиции, разбита бутылка шампанского о корпус подводного крейсера.

Команду на начало движения ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» из эллинга дал Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв, после соответствующего доклада генерального директора «Севмаша» Михаила Будниченко о готовности лодки покинуть эллинг.

С основным приветственным словом на церемонии выступил Главком ВМФ России Адмирал Владимир Королёв, который отметил: «Вывод из эллинга головного ракетного подводного крейсера проекта «Борей-А» «Князь Владимир» является результатом высочайшего профессионализма корабелов «Севмаша», которые здесь, на Поморской земле создают океанский ракетно-ядерный щит России. Символично и знаково то, что это событие открывает этап подготовки к великой исторической дате в истории Военно-Морского Флота - 60-летию атомного подводного флота России, которую мы будем отмечать в 2018 году. Важно отметить и тот факт, что за спиной «Севмаша» 78 лет уникального опыта кораблестроения, 132 атомные подводные лодки, 41 дизель-электрическая. Как непревзойденный образец возможностей вашего предприятия, в Главном военно-морском параде в Кронштадте принял участие тяжелый атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской»

Обращаясь к корабелам «Севмаша», Адмирал Владимир Королёв, сказал, что «Начало строительства атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей-А» доказательство того, что отечественная школа подводного кораблестроения сохранила и развивает свои лучшие традиции, фундаментом которых является блестящая работа и высокая ответственность ученых, конструкторов, судостроителей. Все это в комплексе позволяет идти в ногу с научно-техническим прогрессом, а зачастую и обгонять его на несколько шагов».

«Мы знаем, что нам нужно для успешного выполнения задач в море, а вы строите корабли, которые позволяют нам эффективно обеспечивать военно-морское присутствие в Мировом океане. Именно благодаря этому взаимопониманию оснащенность морских стратегических ядерных сил ВМФ России современными подводными лодками превысил 80%», - отметил Главком ВМФ.

Выступая перед судостроителями, он также, подчеркнул, что «Спуск на воду новейшей стратегической подводной лодки «Борей-А» очень четко обозначает поступательное движение вперед. Создание и строительство серии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта «Борей-А», а затем и создание подводных лодок проекта «Борей-Б» с последующим строительством атомных подводных крейсеров 5-го поколения обосновано положениями Морской Доктрины России и направлено на выполнение задачи поддержания на высоком уровне оснащенности группировок стратегических подводных лодок на Тихоокеанском и Северном флотах. Эту задачу нам поставил Министр обороны РФ и мы ее выполним».

Адмирал Владимир Королёв в своем выступлении заявил: «Отмечу, что построенные на «СЕВМАШЕ» атомные подводные лодки сегодня приходят в пункты постоянной дислокации, где создана и развивается современная комплексная система базирования, которая обеспечивает высокий уровень сервисного обслуживания, всестороннюю подготовку экипажей, снабжение и комфортные социально-бытовые условия. Корабелы «СЕВМАША» должны знать, что подводные лодки строятся сегодня не для стоянки в базах, а для моря. Уверен, что вам добавят гордости за свои корабли некоторые цифры, которые приведу. Например, наплаванность экипажей подводных лодок ВМФ России за 2017 год возросла вдвое и по сравнению с 2015-2016гг. составила более 3000 ходовых суток. Подводниками выполнено более 150 боевых упражнений с практическим применением ракетного, торпедного и минного оружия. Эти достижения напрямую связаны с высоким качеством, строящихся подводных лодок и с повышением эффективности подготовки экипажей к грамотной их эксплуатации. Только за 2017 год в Учебных центрах Военно-Морского Флота подготовлено свыше 30 экипажей. Для экипажей строящихся подводных лодок, которые будут обучаться в 2018 году, разработаны новые специальные программы подготовки».

Говоря о нынешнем состоянии ВМФ России Главком в своем выступлении сообщил, что «Военно-Морской Флот России находится на этапе активного обновления и приобретения уникального практического опыта. Андреевский флаг видят в Арктике и в южных широтах, военные гидрографы совершают арктические, кругосветные и антарктические экспедиции, открывая острова. И самое главное, - ВМФ России является флотом, который получил реальный боевой опыт в боевых действиях против террористов на территории Сирийской Арабской Республики. Отличные боевые возможности надводных кораблей и подводных лодок, профессионализм военных моряков и священные более чем трех вековые традиции Российского флота позволяют нам выполнять самые сложные задачи в любом районе Мирового океана. В подтверждение сказанного приведу несколько убедительных цифр. В 2013 году наплаванность боевых кораблей всех флотов и Каспийской флотилии составляла 5900 суток. В 2014 году уже 12700, в 2015-м – 14200, в 2016-м – 15600, а в 2017-м - 17100 суток. Вот еще один показатель - в 2012 году мы проводили чуть более 200 тактических учений, то сейчас, в 2017 году мы вышли на уровень около 500. Это не интенсивность ради интенсивности, а неуклонное повышение качественных параметров нашей подготовки. Эти цифры говорят о том, что мы вернулись в море, как подобает Военно-Морскому Флоту государства с самой большой протяженностью морских границ. Без самоотверженного, ответственного труда корабелов это было бы невозможным!».

После вывода из эллинга атомный подводный ракетоносец «Князь Владимир» пройдет все необходимые этапы заводских и государственных испытаний, которые обеспечит сдаточная команда предприятия «СЕВМАШ» и подготовленный в Учебном центре Военно-Морского Флота экипаж подводной лодки под командованием капитана 2 ранга Владислава Дружина.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» спроектирован АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок. Атомные подводные ракетоносцы проекта «Борей-А» имеют улучшенные характеристики ряду корабельных систем по сравнению со своими предшественниками, подводными лодками проекта «Борей».

В настоящее время, на стапеле северодвинского предприятия «СЕВМАШ» продолжаются работы по созданию еще четырех серийных корпусов атомных подводных крейсеров с баллистическими ракетами проекта «Борей-А». Это «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский».

Атомные подводные крейсеры этого проекта, после включения в состав ВМФ в ближайшей перспективе будут составлять основу морских стратегических ядерных сил.

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