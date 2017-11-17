17.11.2017 (10:40)

На Камчатке экипажи высотных перехватчиков МИГ-31 ТОФ выполняют полёты в сложных метеоусловиях



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Камчатке экипажи высотных перехватчиков МИГ-31 ТОФ выполняют полёты в сложных метеоусловиях

На полуострове Камчатка лётчики-истребители авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота совершенствуют пилотирование в сложных метеоусловиях.

В ходе полётов 10 экипажей истребителей-перехватчиков продлили сроки годового налета, а офицеры-выпускники летных училищ на высотных истребителях-перехватчиках МиГ-31 провели первые полёты при низкой облачности, а также осуществили взлёты и посадки при плохой видимости.

Кроме того, лётчики отработали уход на второй круг и посадку на укороченной дистанции на условно повреждённую взлетно-посадочную полосу аэродрома.

Все тренировочные полёты проходили под непосредственным контролем опытных лётчиков-инструкторов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице