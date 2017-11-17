17.11.2017 (23:04)

В легкоатлетическом манеже ЦСКА определились победители Всеармейских соревнований на Кубок МО РФ «Командирские старты» - 2017

По итогам Всеармейских соревнований на Кубок МО РФ «Командирские старты» - 2017 победу впервые в истории турнира одержала команда Южного военного округа. Второе место заняли представители Западного военного округа, третье – Восточного военного округа. Военнослужащие ЗВО одерживали победы на двух предыдущих турнирах подряд – в 2015 и 2016 гг.

Соревнования в которых приняло участие 110 спортсменов, представляющих 10 команд видов, родов войск, военных округов, а также Северного флота, определили лучших в гимнастике (подтягивание или подъём переворотом), стрельбе из пистолета Макарова, плавании и легкой атлетике (бег и легкоатлетическая эстафета).

Награждение победителей и призеров прошло сегодня в легкоатлетическом манеже ЦСКА. На церемонии закрытия турнира, которая состоится завтра, 18 ноября в 12.00 в Центральном академическом театре Российской Армии будет присутствовать статс-секретарь – заместитель Министра обороны Николай Панков.

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