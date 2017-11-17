17.11.2017 (21:55)

На базе Пансиона воспитанниц МО РФ состоялся Фестиваль «ЭкоПлюс»

На Фестивале были подведены итоги третьего по счету масштабного инновационного проекта Пансиона МО РФ, разработанного в целях формирования гражданской идентичности и расширения представлений воспитанниц о культурных ценностях и историческом наследии Отечества.

В рамках объявленного президентом РФ Года экологии воспитанницы вели активную проектно-исследовательскую деятельность. По итогам множества творческих встреч, экскурсионных поездок, участия в мастер-классах и изучения теоретических источников было подготовлено более трехсот авторских проектно-исследовательских и выставочных работ различной направленности – от разработанных на вузовском уровне исследовательских проектов с примерами практического воплощения до красочных агитационных материалов, видеороликов, картин, настольных игр и инсталляций. В подготовке проектных работ под руководством воспитателей, педагогов всех предметных областей и педагогов дополнительного образования принимали участие воспитанницы всех курсов (с 5-го по 11-й).

Лучшие работы, отобранные по итогам нескольких дней Первого тура конкурса, были представлены на финальном этапе 17-го ноября – в этот день приглашенное жюри назвало имена абсолютных победителей Фестиваля.

В жюри финального этапа конкурса вошли представители ведущих вузов Москвы, специалисты Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского, Российского географического общества, специалисты в области природоохранной деятельности, представляющие инновационные эколого-ориентированные компании различных регионов страны.

В качестве почетных гостей на Фестивале «ЭкоПлюс» в Пансионе МО РФ присутствовали заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова, начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, а также представители министерств и ведомств Российской Федерации. Почетные гости поздравили воспитанниц с успешным окончанием большого и интересного проекта, объединившего детей и взрослых в общем стремлении сохранить нашу планету.

Заместитель Министра обороны РФ Татьяна Викторовна Шевцова, обращаясь к девочкам и их наставникам подчеркнула, что искренняя забота об окружающем мире, энергичность, любознательность, открытость новому и готовность к непрестанному самосовершенствованию и познанию, которую педагоги Пансиона передают своим юным воспитанницам, достойны восхищения и уважения. «Дорогие девочки, ваши отцы и матери защищают нашу Родину, и очень важно и здорово, что вы – уже сейчас – вносите свой посильный вклад в ее защиту. Наша страна, наш общий дом – огромная и сильная, она богата природными ресурсами красивейшими пейзажами, уникальной флорой и фауной. Наш общий долг беречь всю эту красоту, заботиться о ней. «Привел себя в порядок – и сразу же – приведи в порядок свою планету», – писал в «Маленьком принце» Антуан де Сент-Экзюпери. Именно с этим девизом живут наши воспитанницы. Отрадно, что эта мысль сопровождают их не только в Год экологии», – подчеркнула замминистра военного ведомства на открытии Фестиваля «ЭкоПлюс» в Пансионе МО РФ.

Завершая Год Экологии, воспитанницы с радостью передают эстафетную палочку следующему году. Каким он будет, мы узнаем уже очень скоро. Но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что все воспитанницы Пансиона МО РФ с энтузиазмом погрузятся в новую тему и уже в январе начнут подготовку к очередным интересным проектам.



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