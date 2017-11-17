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17.11.2017 (21:48)

Военная полиция провела профилактические мероприятия по предотвращению ДТП

На этой неделе Главное управление военной полиции Минобороны России провело профилактические мероприятия по предотвращению ДТП.

Для организации занятий и технических конференций в воинских частях ежедневно привлекалось более 300 военных автоинспекторов.

Свыше 150 экипажей на патрульных автомобилях при несении дорожно-патрульной службы провели беседы с водителями транспортных средств Вооруженных Сил РФ о необходимости повышения культуры вождения и строгом выполнении правил дорожного движения.

Профилактические мероприятия проводились в канун Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (третье воскресенье ноября).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВАИ
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