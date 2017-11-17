17.11.2017 (21:40)

Партия модернизированных огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» готовится к отправке в войска

Предприятие-изготовитель передало военному представительству и приступило к подготовке для отправки в войска первой партии модернизированных тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Сонцепек».

Изменения коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования боевых машин. В ходе модернизации на ТОС-1А установлены современные силовая установка и динамическая защита. Тяжёлый огнемёт получил новую пусковую установку, а транспортно-заряжающую машину комплекса оснастили современным манипулятором.

«Солнцепёк» создан на базе шасси танка Т-72. Система предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника.

ТОС-1А действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются поражающими факторами, создаваемыми на площади цели при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

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