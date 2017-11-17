17.11.2017 (21:40)
Партия модернизированных огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» готовится к отправке в войска
Предприятие-изготовитель передало военному представительству и приступило к подготовке для отправки в войска первой партии модернизированных тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Сонцепек».
Изменения коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования боевых машин. В ходе модернизации на ТОС-1А установлены современные силовая установка и динамическая защита. Тяжёлый огнемёт получил новую пусковую установку, а транспортно-заряжающую машину комплекса оснастили современным манипулятором.
«Солнцепёк» создан на базе шасси танка Т-72. Система предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника.
ТОС-1А действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются поражающими факторами, создаваемыми на площади цели при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.