17.11.2017 (21:20)

Российские военнослужащие в будущем получат кровоостанавливающие средства в виде порошка

Российские исследователи разрабатывают технологии создания порошкообразных кровоостанавливающих средств на основе хитозана — это вещество производится из панцирей ракообразных или грибов и обладает сильными регенерирующими свойствами.

«Гемостатики нового поколения будут выпускать в том числе в виде порошка — в случае ранения в бою и обильного кровотечения ими необходимо просто присыпать рану, медицинских салфеток, бинтов, а также клеточных биоинженерных конструкций в форме спрея — для закрытия обширных ожогов и множественных поражений биопатогенами различной природы», — сказал начальник 3-го Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского генерал-майор Александр Есипов.

Новые препараты, в которых используются клеточные технологии, позволяют быстрее запускать активные восстановительные процессы в тканях. На сегодня разрабатываются несколько отечественных препаратов для остановки наружного кровотечения.

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