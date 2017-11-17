17.11.2017 (21:09)

В Нижегородской области под руководством заместителя Министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова прошли сборы специалистов ГРАУ

В Новгородской области под руководством заместителя Министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова проведены сборы руководящего состава Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации, служб ракетно-артиллерийского вооружения, центров материально-технического обеспечения округов (флотов) и начальников арсеналов комплексного хранения и складов хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов Вооруженных Сил.

С докладом выступил начальник главного ракетного управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин, который подвел итоги уходящего года и обозначил задачи на новый, 2018 год.

Кроме того, участники мероприятия рассмотрели вопросы систематизации ракет и боеприпасов, проанализировали состояние взрывопожаробезопасности на арсеналах, базах и складах хранения ракет и боеприпасов.

Участникам сборов была продемонстрирована перспективная специальная техника и средства пожаротушения, разработанные отечественными предприятиями, а также новая укупорка для боеприпасов и средства механизации.

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