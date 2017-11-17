17.11.2017 (20:56)

Научно-исследовательскому центру ВВС исполнилось 75 лет

В городе Люберцы (Московская обл.) в научно-исследовательском центре (НИЦ) Центрального научно-исследовательского института Военно-воздушных сил (ЦНИИ ВВС) прошли праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Центра.

НИЦ сегодня выполняет задачи головной организации в проведении актуальных военно-научных исследований систем эксплуатации и ремонта авиационной техники, прикладных исследований, испытаний и экспертных работ в области обеспечения безопасности полетов.

В мероприятиях приняли участие командующий Военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин, представители главного командования ВКС, авиационных соединений и частей, оборонно-промышленного комплекса и государственных органов местного управления.

В ходе мероприятий была открыта мемориальная доска специалистам, внесшим огромный вклад в развитие Центра – генерал-майору Георгию Харитонову и полковнику Михаилу Рошалю.

После этого состоялось награждение особо отличившихся сотрудников Центра и праздничный концерт с участием концертной группы Ансамбля песни и пляски Российской Армии им.А.В.Александрова.

В 1942 году была создана Научно-экспериментальная база (НЭБ) по ремонту материальной части ВВС РККА. За годы войны личный состав НЭБ ВВС внес большой вклад в повышение эффективности функционирования ремонтной сети ВВС и обеспечение боеготовности авиационных частей.

В послевоенные годы база была преобразована в Научно-исследовательский институт эксплуатации и ремонта авиационной техники ВВС, а в 1962 году институт получил государственны статус.

В марте 1968 года институт принял участие в беспрецедентном по своим масштабам расследовании причин катастрофы самолёта УТИ МиГ-15, в которой погибли герои Советского Союза полковник В.С.Серёгин и первый космонавт полковник Ю.А.Гагарин. В 1971 г. было проведено исследование спускаемой капсулы космического корабля «Союз-11», в результате которого была выявлена причина возникновения опасного отказа космического аппарата, приведшего к гибели космонавтов Г.Т.Добровольского, В.Н.Волкова, В.И.Пацаева. Устранение указанного производственного недостатка позволило обеспечить в дальнейшую безопасную эксплуатацию космических кораблей «Союз».

Группам сотрудников института дважды присуждалась Государственная премия СССР – за разработку и внедрение научных основ методов инженерно-авиационного обеспечения в 1972 г. и за комплекс научных методов и технических средств установления причин отказов и аварий авиационной техники в 1979 г.

В современной истории после ряда реформирований институт был преобразован в Научно-исследовательский центр (г.Люберцы) и вошел в состав Центрального научно-исследовательского института ВВС.

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