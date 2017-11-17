17.11.2017 (20:27)

Экипажи бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли удар по условным террористам на учении близ таджико-афганской границы

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в рамках учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое проходит в Таджикистане, нанесли бомбовые удары с применением 250-килограммовых осколочных фугасных бомб по группировкам условных террористов в районе горного полигона Харбмайдон близ таджико-афганской границы.

Ту-22М3 взлетели с новосибирской авиабазы Толмачево. В небе над Таджикистаном их сопровождало звено перехватчиков МиГ-31, которое ранее было переброшено на российскую авиабазу Кант в Киргизии из Красноярского края.

Также в ходе выполнения полетного задания экипажи МиГ-31 отработали действия по расчистке воздушного пространства.

В масштабном учении, тактические эпизоды которого разыгрываются на пяти полигонах в горной и пустынной местности Таджикистана, принимают участие более 5000 военнослужащих стран ОДКБ, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан, задействовано свыше 1500 единиц военной техники. Впервые привлекается более 60 вертолетов и самолетов.



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