17.11.2017 (20:17)

На Военном совете РВСН подведены итоги учебного года

В подмосковной Власихе на расширенном заседании Военного совета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подведены итоги 2017 учебного года и определены направления деятельности органов управления и войск в следующем году.

В мероприятии, прошедшем под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, принимали участие начальник Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил Российской Федерации полковник Михаил Барышев, представители Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны России, командный состав объединений и соединений РВСН, 4-го государственного центрального межвидового полигона, 4-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации, частей центрального подчинения, военных учебных заведений, военной прокуратуры РВСН, Департамента военной контрразведки ФСБ России, военного следственного управления Следственного комитета РФ по РВСН, а также координационного Совета международного союза общественных объединений «Ветераны РВСН».

Как отметил в своем выступлении генерал-полковник Сергей Каракаев, поставленные задачи по перевооружению группировки решены в плановые сроки.

Наращивается техническая оснащенность группировки РВСН за счет перевооружения на новые ракетные комплексы стационарного и подвижного базирования. Высокая боевая готовность ракетных комплексов подтверждается проведенными пусками межконтинентальных баллистических ракет.

По словам командующего РВСН, все мероприятия боевой подготовки выполнены в полном объеме.

В РВСН обеспечено поддержание выучки органов военного управления, соединений, воинских частей и подразделений на уровне, гарантирующем способность выполнить задачи по предназначению.

Поддерживаются практические навыки личного состава по выводу ракетных полков, вооруженных подвижными грунтовыми ракетными комплексами, и выполнению задач на маршрутах боевого патрулирования.

Основные усилия в решении задач в 2018 году будут направлены на поддержание темпов развития боевого потенциала группировки РВСН, наращивания качественных показателей боевой готовности и подготовки органов управления и войск, совершенствования системы эксплуатации ракетных комплексов и новых образцов вооружения.

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