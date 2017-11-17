17.11.2017 (19:56)
Летчики противолодочной авиации Тихоокеанского флота в ходе тренировки уничтожили подводную лодку условного противника
В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота на аэродроме Каменный Ручей проходят учебно-тренировочные полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ по сложным видам лётной подготовки.
В частности, по замыслу одного из полетных заданий летчики морской авиации ТОФ обнаружили подводную лодку условного противника, роль которой выполняла одна из дизельных подлодок Приморского объединения.
Экипажи тренировались в комплексном применении радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения с постановкой буев, приеме передаваемой ими информации и применению оружия по субмарине условного противника.
Кроме того, пилотами Ту-142МЗ был выполнен ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе.
Летчиками отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации как днем, так и ночью.
Вылетам самолетов предшествовала предварительная подготовка по изучению маршрутов и особенностей районов полетов.
К выполнению задач привлекалось 5 экипажей самолётов противолодочной авиации ТОФ.