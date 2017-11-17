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17.11.2017 (19:56)

Летчики противолодочной авиации Тихоокеанского флота в ходе тренировки уничтожили подводную лодку условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота на  аэродроме Каменный Ручей проходят учебно-тренировочные полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ  по сложным видам лётной подготовки.

В частности, по замыслу одного из полетных заданий летчики морской авиации ТОФ обнаружили подводную лодку условного противника, роль которой выполняла одна из дизельных подлодок Приморского объединения.

Экипажи тренировались в комплексном применении радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения с постановкой буев, приеме передаваемой ими информации и применению оружия по субмарине условного противника.

Кроме того, пилотами Ту-142МЗ был выполнен ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе.

Летчиками отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации как днем, так и ночью.

Вылетам самолетов предшествовала предварительная подготовка по изучению маршрутов и особенностей районов полетов.

К выполнению задач привлекалось 5 экипажей самолётов противолодочной авиации ТОФ.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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