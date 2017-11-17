17.11.2017 (18:22)

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоится I молодежная научно-техническая конференция «Юный робототехник»

Более 100 воспитанников из 27 довузовских организаций Министерства обороны Российской Федерации примут участие в I молодежной научно-технической конференции «Юный робототехник», которая состоится 20 ноября в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Мероприятие пройдет под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

Помимо воспитанников, в конференции примут участие руководители органов военного управления, научно-исследовательских организаций, а также представители органов исполнительной власти Москвы и профильных гражданских организаций. Судя по заявкам, общее количество посетителей превысит более 220 человек.

В ходе конференции будут обсуждаться особенности обучения детей и молодежи основам робототехники, вопросы подготовки соответствующих педагогических кадров, а также существующие методики обучения воспитанников довузовского образования в этой области.

Специалисты Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Министерства обороны Российской Федерации выступят с предложениями по разработке новых методических инструментов, используемых при обучении робототехнике, для достижения значимых результатов в творческой, проектной и научно-исследовательской деятельности обучаемых.

В рамках конференции пройдет демонстрация научных достижений и разработок учащихся довузовских образовательных учреждений Минобороны России, в ходе которой участники обсудят основы моделирования и конструирования роботов, программирования их модулей и систем, способы выполнения и решения поставленных задач.

Одним из ярких событий конференции станет конкурс среди учащихся, состоящий из трех соревнований: «Гонки по линии», «Кегельринг», «Сумо».

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