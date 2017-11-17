17.11.2017 (17:48)

В Новороссийске на военную службу по контракту призвано более 100 граждан со средним специальным образованием

В Новороссийске более 100 человек воспользовались изменениями в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе», позволяющими поступать на службу по контракту гражданам, имеющим среднее специальное образование.

После подачи соответствующего заявления на пункт отбора граждан на военную службу по контракту более 70% из них уже направлены в качестве специалистов на современные корабли и подводные лодки Новороссийской военной морской базы, а также в воинские части и соединения Южного военного округа.

Для популяризации военной службы по контракту сотрудниками пункта отбора проводят агитационные и информационные акции в образовательных учреждениях среднего и высшего образования.

Всего за время работы пункта с сентября 2015 года на военную службу было отобрано около 1000 кандидатов, большинство из которых выбрали службу в Воздушно-десантных войсках и на Военно-Морском Флоте.



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