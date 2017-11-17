17.11.2017 (17:20)

Корабль Балтийского флота зашел в порт Джибути

Корвет Балтийского флота «Сообразительный», выполняющий задачи дальнего похода, зашел с деловым заходом в порт Джибути.

Российские моряки пополнят необходимые корабельные запасы, выполнят необходимые регламентные работы, проведут осмотр корабля, а в свободное от несения дежурств и вахт время побывает на берегу.

За время плавания в Красном море на корвете было проведено несколько десятков внутрикорабельных учений различной направленности.

В частности, прошли манёвры по противовоздушной и противолодочной обороне, антипиратские учения, успешно выполнен поиск подводных лодок условного противника.

Ведение мониторинга надводной обстановки по маршруту плавания корабля возложено на экипаж вертолёта Ка-27, на корвете также находится группа быстрого реагирования, вооружённая автоматами, пулемётами и гранатомётами.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный» и танкера «Кола» покинул Военную гавань города Балтийска 14 октября. В настоящее время корвет «Бойкий» и танкер «Кола» выполняют задачи в акватории Средиземного моря, корвет «Сообразительный» –– в Индийском океане.

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