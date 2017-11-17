17.11.2017 (17:09)

В Екатеринбурге прошла военно-спортивная игра «Учись побеждать!», посвященная Всероссийскому дню призывника

В Екатеринбурге на базе Уральского радиотехнического колледжа имени А.С. Попова состоялась VI областная тактическая военно-спортивная игра «Учись побеждать!», приуроченная ко Всероссийскому дню призывника.

14 команд техникумов и колледжей Свердловской области приняли участие в соревнованиях, которые включали в себя: заправку кровати, сборку-разборку оружия, снаряжение магазинов патронами, медицинскую подготовку, стрельбу из пневматической винтовки, несение службы в составе суточного наряда, викторину на знание основ военного дела, преодоление препятствий («паутинка») и транспортировку условно раненого.

Задания помогли ребятам продемонстрировать теоретическую и практическую подготовку, а также выявить лучшую команду и победителя в личном первенстве по стрельбе.

За предшествующие пять лет в областной технической военно-спортивной игре «Учись побеждать!» приняли участие более 30 образовательных организаций среднего профессионального образования, в том числе 17 из городов Свердловской области.

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