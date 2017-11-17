17.11.2017 (16:59)

В Военно-морском институте ВУНЦ ВМФ пройдет бал «В традициях Военно-Морского Флота, в традициях Санкт-Петербурга»

17 ноября в Военно-морском институте – Морском корпусе Петра Великого ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» состоится бал «В традициях Военно-Морского Флота, в традициях Санкт-Петербурга».

Военно-морской институт ВУНЦ ВМФ возрождает исторические традиции ВМФ России. Российский флот всегда был примером не только стойкости и мужества, но также высокого морального духа и нравственности.

Бал в стенах Морского корпуса (ныне — Военно-морского института) проводился с 1825 года в присутствии императора и членов правящей династии, открывал зимний светский сезон в столице России. Со временем бал стал ежегодной традицией Российского императорского флота и главным светским событием Санкт-Петербурга, праздником для офицеров, кадет и гардемаринов.

В 2015 году Военно-морской институт возродил эту традицию. Участниками первого бала в новейшей истории России стали более 700 курсантов и офицеров учебных заведений, военнослужащих Ленинградской военно-морской базы и флотов.

Планируется, что в этом году бал в Морском корпусе посетят представители Минобороны России, Главного командования ВМФ, командования Западного военного округа, курсанты и руководство Военного учебно-научного центра ВМФ, Нахимовского военно-морского училища, военнослужащие Ленинградской военно-морской базы и частей, подчиненных Главному командованию ВМФ, а также настоятель Никольского ставропигиального морского собора архимандрит Алексий и другие.

В числе приглашенных — руководители крупнейших предприятий и научных центров оборонно-промышленного комплекса, работающих в интересах ВМФ России, в частности, АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «Дальневосточный завод «Звезда».

Уровень мероприятия с каждым годом растет. Ведущим бала в этом году будет Евгений Папунаишвили (хореограф, танцор и телеведущий), перерывы основной танцевальной программы заполнят музыкальные партии из популярных мюзиклов в исполнении Ивана Ожогина, а также известные музыкальные произведения в оригинальной обработке эстрадно-симфонического оркестра. Самый большой безколонный зал Европы IXX века, которым является зал Морского корпуса, получит богатое световое оформление.

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