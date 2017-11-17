17.11.2017 (16:30)

Ремонтно-восстановительные подразделения 49-й армии ЮВО в летнем периоде обучения выполнили ремонт и обслуживание более 1000 единиц ВВСТ

Ремонтно-восстановительные подразделения соединений и воинских частей 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в летнем периоде обучения произвели ремонт и обслуживание более 1000 ед. вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

С соединениями и воинскими частями материально-технического обеспечения армии в летнем периоде 2017 учебного года проведено пять тактических и командно-штабных учений на местности, в том числе специальные занятия были проведены с отдельными железнодорожными бригадами и батальонами.

В ходе мероприятий боевой подготовки на различных военных полигонах было задействовано до 5 тыс. единиц ВВСТ. Военнослужащими отработаны эвакуация и перевозка более 700 единиц техники.

Выполнение работ организовано с применением новейших мобильных ремонтных комплексов ПАРМ-1АМ1, автомастерских технического обслуживания МТО-УБ1 и ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ.

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