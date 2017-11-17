17.11.2017 (16:20)
Саперы морской пехоты Каспийской флотилии совершенствуют навыки работы с различными видами мин
На горном полигоне «Аданак» и учебном комплексе морской пехоты «Скорпион» в Дагестане начались сборы с военнослужащими инженерных подразделений морской пехоты Каспийской флотилии.
В ходе занятий на специально оборудованных учебных местах военные инженеры совершенствуют навыки ведения инженерной разведки, отрабатывают действия групп при минировании и разминировании различных участков местности.
Особенностью сборов является обучение военнослужащих действиям при обнаружении установленных противотанковых и противодесантных мин на земле и в прибрежной полосе моря с применением специального водолазного миноискателя.
Помимо обезвреживания мин на всём заминированном участке местности, сапёры совершенствуют навыки по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях и минных полях для прохождения личного состава и техники.
При ведении инженерной разведки и разминирования военнослужащие применяют общевойсковые и инженерные комплекты средств разведки и разминирования, а также специальную технику.