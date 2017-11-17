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17.11.2017 (16:13)

С зенитчиками российской военной базы в Абхазии за лето проведено более 600 занятий по боевой подготовке

Военнослужащие зенитных ракетных подразделений российской военной базы, дислоцированной в Абхазии, подвели итоги учебной деятельности за летний период обучения.

В отчетном периоде было проведено более 600 занятий по боевой подготовке на полигонах в Абхазии, Астраханской области и Краснодарском крае. 50% всей учебы проводилось в темное время суток.

Свыше 350 занятий были уделены огневой и специальной подготовке, 60 часов на вождение боевых машин. Около 200 занятий были посвящены тактической подготовке, где военнослужащие совершенствовали навыки ведения радиолокационной разведки, отрабатывали способы ведения огня в различных географических и климатических условиях.

Также в ходе летнего периода военнослужащие в течение 50 часов изучали возможности и тактико-технические характеристики штатной военной техники и технических средств противовоздушной обороны (ПВО), в том числе радиолокационной станции «Гармонь», зенитных ракетных комплексов С-300, «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».

За пять месяцев обучения со специалистами ПВО российской военной базы в Абхазии провели более 30 тактических учений и тренировок по управлению огнем. В ходе мероприятий ими было обнаружено и поражено до 500 учебных воздушных целей.

По итогам летнего периода обучения зенитные ракетные подразделения военной базы были положительно оценены комплексной комиссией штаба Южного военного округа.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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