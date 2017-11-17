17.11.2017 (16:04)

Экипажи вертолетов авиаполка, базирующегося в Краснодарском крае, прошли курс специальной подготовки с применением приборов ночного видения

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и ударных вертолетов Ми-35 авиаполка армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, прошли курс специальной подготовки с применением очков ночного видения на горном полигоне в Кабардино-Балкарии.

К выполнению полетных заданий допускались летчики 1-го и 2-го класса с общим налетом не менее 500 часов.

Вертолетчики отрабатывали пилотирование над равнинной и высокогорной местностью в ночных условиях, а также выполняли полетные задания по обнаружению баз условных незаконных вооруженных формирований (НВФ), подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника в горных районах и лесном массиве.

Кроме того, экипажи, используя оптику ночного видения, учились проводить поисково-спасательные мероприятия по обнаружению людей и техники в темное время суток на равнинной местности, склонах гор и в ущельях.

Всего в вылетах было задействовано более 10 транспортно-боевых и ударных вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-35.

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