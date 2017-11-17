17.11.2017 (16:04)
Экипажи вертолетов авиаполка, базирующегося в Краснодарском крае, прошли курс специальной подготовки с применением приборов ночного видения
Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и ударных вертолетов Ми-35 авиаполка армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, прошли курс специальной подготовки с применением очков ночного видения на горном полигоне в Кабардино-Балкарии.
К выполнению полетных заданий допускались летчики 1-го и 2-го класса с общим налетом не менее 500 часов.
Вертолетчики отрабатывали пилотирование над равнинной и высокогорной местностью в ночных условиях, а также выполняли полетные задания по обнаружению баз условных незаконных вооруженных формирований (НВФ), подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника в горных районах и лесном массиве.
Кроме того, экипажи, используя оптику ночного видения, учились проводить поисково-спасательные мероприятия по обнаружению людей и техники в темное время суток на равнинной местности, склонах гор и в ущельях.
Всего в вылетах было задействовано более 10 транспортно-боевых и ударных вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-35.