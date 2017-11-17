17.11.2017 (15:56)

150 новобранцев прибудут на корабли и в части Новороссийской военной морской базы в ходе осенней призывной компании

В рамках призывной кампании около 150 новобранцев из десяти субъектов Российской Федерации пополнят ряды военнослужащих Новороссийской военной морской базы Черноморского флота.

Для организации ввода в строй молодого пополнения с учетом специфики службы в ВМФ разработана система обучения, подготовки и психологической адаптации военнослужащих, сформирована рота подготовки матросов на базе флотского полуэкипажа.

На протяжении месяца с военнослужащими будет проведен курс общевойсковой подготовки, в ходе которого поступивший личный состав обучат азам военной службы, основам строевой, тактической и огневой подготовки, который завершится приемом Военной присяги.

По мере прибытия команд военные психологи на разных этапах становления молодого пополнения проводят анкетирования и тестирования при помощи автоматизированных рабочих мест военного психолога (АРМ ВП), по результатам которых будет осуществлено распределение военнослужащих на корабли и в береговые соединения, а также выработаны индивидуальные рекомендации командирам подразделений для работы с подчиненными.

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