17.11.2017 (14:29)

В Волгограде по программе «Военная ипотека» впервые приобретено одновременно две квартиры

Впервые в Волгоградской области военнослужащий по контракту приобрел по военной ипотеке одновременно две квартиры — однокомнатную и двухкомнатную в новых домах.

Возможность обретения нескольких жилых помещений участниками накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих изначально предусмотрена законодательством о НИС.

Один из банков в Волгоградской области смог реализовать проведение такой сделки, предоставив военнослужащему, возможность приобретения квартир.

Учитывая, что на именных накопительных счетах военнослужащих, включенных в реестр участников НИС с января 2005 года, на сегодняшний день учтены накопления в размере более 3 млн рублей, а также учитывая возможность использования материнского капитала при покупке жилья приобрести одновременно две квартиры на территории Волгоградской области сейчас возможно и без использования средств ипотечного кредита.

Справочно:

Всего в Волгоградской области в рамках НИС жилищного обеспечения военнослужащих жилье в 2017 году приобрели 295 военнослужащих.

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