17.11.2017 (13:47)

Более 650 учений проведено с артиллеристами ЮВО в 2017 году

В 2017 учебном году в ракетных войсках и артиллерийских подразделениях Южного военного округа (ЮВО) проведено более 650 тактических учений различного уровня, выполнено около 4,8 тыс. огневых задач с боевой стрельбой, состоялось более 500 тренировок по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интенсивность боевой подготовки ракетчиков и артиллеристов возросла на 15 процентов.

В ходе боевой учебы применялись современные образцы вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град-М», «Ураган», «Смерч», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», «Акация», самоходные артиллерийские орудия «Нона», 100-мм противотанковые пушки «Рапира» и другие.

В отчетном периоде артиллеристы и ракетчики ЮВО израсходовали более 45 тыс. снарядов и мин и более 6,1 реактивных снарядов различного калибра, что более чем в 1,5 раза превысило показатели аналогичного периода предыдущего года.

По итогам года командованием ЮВО в лучшую сторону отмечены ракетно-артиллерийское и артиллерийское соединение 58-й общевойсковой армии, дислоцированной на Северном Кавказе.

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