17.11.2017 (13:40)

Более 80% военной техники российской военной базы в Абхазии уже подготовлено к зимней эксплуатации

На российской военной базе в Абхазии продолжается сезонное техническое обслуживание вооружения и военной техники (ВВТ) для эксплуатации в зимнем периоде.

С начала октября военнослужащими подготовлено к зиме более 80% военной техники соединения. Всего предстоит обслужить до 800 единиц военной и специальной техники, в том числе новейшие танки Т-72Б3 и современные бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили «Тигр» и автомобили с высокой проходимостью КамАЗ.

Для качественной подготовки ВВТ в соединении создано более 30 специализированных постов технического обслуживания. Регламентные работы на технике проводятся как в местах расположения базы, так и в полевых условиях – на полигонах Цабал и Нагвалоу в Абхазии.

На специализированных постах в парковых зонах водители автомобилей и экипажи боевых машин выполняют более 50 технологических операций на каждой машине - проверка работоспособности агрегатов, электрических систем, различные регулировки, замена масел, смазок, охлаждающей жидкости и другое.

Техническое обслуживание новой военной техники базы, стоящей на гарантии производителей, осуществляют специалисты промышленных предприятий и специализированных бригад заводов-изготовителей.

Всего в регламентных работах на технике принимают участие около 1,5 тыс. человек, в их числе водители, механики-водители, экипажи боевых машин и расчеты аппаратных, а также квалифицированные военные специалисты ремонтных подразделений соединения.

Сезонное обслуживание в базе завершится к концу ноября.

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