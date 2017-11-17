17.11.2017 (13:35)

На российской военной базе в Армении началось психологическое тестирование молодого пополнения

Военнослужащие, прибывающие на российскую военную базу в Армении, проходят индивидуальную и комплексную психологическую проверку.

Военные психологи соединения проводят с вновь прибывшими военнослужащими из воинских частей и учебных центров тестирование и психологическое обследование с использованием современного оборудования, психологических тестов и бесед.

По результатам тестирования будет вынесено заключение и выдан допуск каждому военнослужащему для службы с оружием на сторожевых постах, несения боевого дежурства в дежурной смене соединения противовоздушной обороны, несущего службу в единой системе ПВО стран СНГ.

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