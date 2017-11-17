17.11.2017 (13:23)

В Пекине пройдет совместное российско-китайское компьютерное КШУ по противоракетной обороне

В период с 11 по 16 декабря в Пекине состоится второе совместное российско-китайское компьютерное командно-штабное учение по противоракетной обороне «Воздушно-космическая безопасность-2017».

Цель мероприятия – путем совместной отработки вопросов планирования и действий группировок противоракетной обороны, организации управления и взаимодействия повысить возможности реагирования на случайные и провокационные удары баллистическими ракетами. Данное учение не направлено против третьих стран.

Проведению мероприятия предшествовала тщательная подготовка, проводившаяся на территории обоих государств, при участии специалистов войсковых подразделений и профильных научно-исследовательских организаций.

Планируемое учение призвано качественно повысить уровень взаимодействия вооруженных сил России и Китая при отражении современных вызовов.

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