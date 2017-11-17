17.11.2017 (13:13)

Министр обороны принял участие в работе Межведомственной научно-практической конференции, посвящённой информационному взаимодействию при решении задач в области обороны России

В Москве прошла III Межведомственная научно-практическая конференция, посвященная информационному взаимодействию при решении задач в области обороны Российской Федерации.

В её работе принял участие Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Открывая работу научного форума, глава российского военного ведомства отметил, что система межведомственного информационного взаимодействия показывает хорошие результаты, но «нельзя останавливаться на достигнутом».

«Важно предусмотреть дальнейшее комплексное развитие системы межведомственного взаимодействия с учетом новейших научных подходов. Особое внимание следует уделить ее совершенствованию на уровне субъектов РФ. Необходимо продолжить развитие защищенного и конфиденциального сегментов единого информационного пространства межведомственного взаимодействия», — обозначил круг задач Сергей Шойгу.

Министр обороны подчеркнул, что важно «постоянно оптимизировать алгоритмы совместной работы министерств и ведомств при решении задач обороны страны».

Глава российского военного ведомства отметил, что за последние годы проделана большая работа по формированию единой системы управления, взаимодействия между всеми министерствами и ведомствами, правительствами субъектов РФ, компаниями. Создана достаточно надежная система контроля за выполнением ГОЗ.

«Более того, мы за эти годы сумели организовать контроль за всей деятельностью ВС РФ по всей территории России», –– отметил Министр обороны.

В частности, сегодня в Вооруженных Силах ежесуточно контролируется количество потребляемой энергии, воды, тепла, угля, газа по всей стране.

«Для этого было необходимо установить почти 120 тысяч приборов учета, что позволило нам ежегодно экономить от 3,5 до 4 млрд рублей. И это все система контроля, которая создана в Национальном центре управления обороной страны», –– подчеркнул Сергей Шойгу.

Он проинформировал, что благодаря налаженному межведомственному взаимодействию и слаженной работе Национального центра управления обороной РФ в Сирию ежедневно доставляется около 2000 тонн грузов.

«Мы контролируем все перевозки как по воздуху, так и по автомобильным дорогам, морским путям сообщения... И сегодня мы гарантированно имеем все возможности для доставки в самые отдаленные районы в очень короткие сроки», –– подчеркнул Сергей Шойгу.

По его словам, кроме этого на круглосуточный контроль поставлены особо значимые производства вооружения и военной техники.

«В прошлом году мы начали контролировать в том числе отдельные объекты ВПК, которые проходят по программе реконструкции Министерства промышленности. Мы контролируем все полигоны без исключения, что позволило нам вывести задействование полигонов более, чем на 80%», –– отметил Сергей Шойгу. «Все это безусловно возможно только в строгом и жестком взаимодействии с другими министерствами и ведомствами», –– добавил глава российского военного ведомства.

Министр обороны также заявил о том, что Минобороны РФ считает создание Центров управления субъектами в регионах РФ перспективной и эффективной схемой руководства и готово оказать содействие в их формировании.

«Как мы себе представляем, это сегодня крайне востребовано. Это самая современная система управления, потому что невозможно сегодня просто так по бумажкам управлять ни транспортом, ни связью, ни жизнедеятельностью субъекта», –пояснил Сергей Шойгу.

Глава Минобороны еще раз подчеркнул, что обеспечение обороноспособности страны напрямую зависит от слаженной работы всех органов государственной власти.

«Для этого необходим чётко отлаженный механизм взаимодействия, основанный на передовых формах и методах. Созданный в 2013 году Национальный центр управления обороной Российской Федерации позволил сформировать систему межведомственного информационного взаимодействия, которая объединила органы государственной власти, госкорпорации и организации», –– сказал Сергей Шойгу.

По словам Министр обороны, были разработаны её нормативная база и техническая основа, а также проведен комплекс мероприятий по подготовке органов управления министерств и ведомств к совместной работе.

«При этом алгоритмы взаимодействия апробированы на стратегических учениях и тренировках. Свои высокие возможности данная система доказала при выполнении более 1600 различных задач. Среди них всестороннее обеспечение действий авиационной и морской группировок российских войск в Сирии, реализация программы перевооружения армии и флота, оказание помощи региональным властям в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и многие другие», –– отметил руководитель военного ведомства.

Сергей Шойгу проинформировал, что в конференции принимают участие представители более 300 министерств, ведомств, региональных организаций, органов исполнительной власти, научных организаций, вузов, предприятий промышленности и бизнеса.

«Уверен, что обсуждение темы пройдет в конструктивном ключе и будет способствовать объединению усилий в укреплении обороноспособности государства», — заключил Министр обороны.

Выступивший на конференции начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что в настоящее время в повседневную деятельность внедрена работа с информационными ресурсами Минпромторга, госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос», «что позволяет в плановом режиме осуществлять круглосуточный контроль за ходом выполнения государственной программы вооружений и государственного оборонного заказа».

Михаил Мизинцев отметил важную роль взаимодействия между Минобороны и комитетами по обороне в обеих палатах российского парламента.

Он также рассказал, что «совместно с Росавиацией, Министерством иностранных дел, Федеральной службой безопасности и рядом других министерств и ведомств успешно решаются вопросы использования воздушного пространства Российской Федерации и иностранных государств, пограничного и таможенного контроля при пересечении государственной границы, что позволяет без срывов решать вопросы организации перелетов как в интересах Вооруженных Сил, так и при решении других государственных задач».

Слаженное взаимодействие различных российских ведомств позволило вывести на качественно новый уровень борьбу с морским пиратством.

Совместно с МИДом эффективно проводится работа по организации сотрудничества в военной сфере на межгосударственном уровне. «За последние пять лет соглашения о военном сотрудничестве подписаны с 26 иностранными государствами», –– сообщил Михаил Мизинцев.

По его словам, отдельным направлением выделена работа с ОДКБ. В настоящее время готовится к запуску система межгосударственного взаимодействия в рамках ОДКБ, которая сделает «весомый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России и ее союзников».

«Исключительно важное политическое, социальное и гуманитарное значение имеет организация возвращения в Российскую Федерацию российских детей из зон конфликта в Сирии. При содействии Министерства обороны в октябре и ноябре 2017 года возвращено на родину 43 ребенка», –– рассказал Михаил Мизинцев.

Он напомнил, что для сохранения мирового культурного наследия ЮНЕСКО в Сирии специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ проводят гуманитарное разминирование территории и очистку местности.

«Только в городе Пальмира очищено более 2000 гектаров территории, при этом обнаружено и обезврежено свыше 24 тысяч взрывоопасных предметов», –– сообщил начальник НЦУО.

Он также проинформировал о том, что формирование типовой структуры центров управления обороной в субъектах РФ будет завершено в этом году.

Михаил Мизинцев отметил, что готовность региональных центров к работе была проверена и положительно оценена в ходе стратегического учения «Запад-2017».

«Региональные центры, как органы оперативного управления в субъектах Российской Федерации, будут важным звеном в системе не только военного, но и государственного управления», –– подчеркнул Михаил Мизинцев.

Он также рассказал, что за пять лет для изучения проблем межведомственного взаимодействия было организовано проведение двух научно-исследовательских работ: шифр «Взаимодействие» и шифр «Креатив».

«По результатам исследования вырабатывается ряд предложений технического порядка, часть которых уже реализована», –– подытожил Михаил Мизинцев.

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