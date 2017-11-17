17.11.2017 (13:05)

Экипажи многоцелевых истребителей Су-27 Балтийского флота провели учебный воздушный бой в небе над Калининградской областью

Экипажи многоцелевых истребителей Су-27 авиабазы морской авиации Балтийского флота в рамках плановых полетов провели учебный воздушный бой и выполнили перехват заданной воздушной цели над Калининградской областью.

Летчики-истребители в нормативное время отработали взлет по команде «Воздух», произвели поиск условного нарушителя воздушной границы, а затем провели выход в атаку с выполнением маневра уклонения от ракет класса «воздух-воздух», выпущенных условным противником.

Кроме того, летчики также отработали элементы пилотирования в паре и полет в сомкнутом боевом порядке.

Помимо совершенствования летной выучки, экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области.

С начала года пилоты морской авиации выполнили около 120 полетов по обеспечению сопровождения различных воздушных судов, а также надводных кораблей иностранных государств над акваторией Балтийского моря. Более 40 летчиков авиационной части повысили классную квалификацию, выполнив квалификационные полеты в различных гидрометеорологических условиях.

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