17.11.2017 (12:56)

Военная полиция и газета «Красная звезда» подвели итоги конкурса «Крутой подъем»

Главное управление военной полиции Министерства обороны Российской Федерации подвело итоги конкурса «Крутой подъём», проводимого совместно с редакцией газеты «Красная звезда».

За самый интересный вопрос, присланный в адрес начальника Военной автомобильной инспекции Минобороны России, в номинации «Вопрос на засыпку» победу одержала Марина Затолокина из Новороссийска.

В номинации «Встречное движение» за максимальное количество правильных ответов на вопросы конкурса лучшим стал майор Дмитрий Филипченко, проходящий службу в войсках Западного военного округа в подмосковном Нахабино.

Также в номинации «Юный инспектор ВАИ» за самые лучшие фотографии, отражающие необходимость соблюдения правил дорожного движения, победило отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Ногинского муниципального района Московской области.

Победители конкурса награждены дипломами и ценными подарками.



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