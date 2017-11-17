17.11.2017 (12:45)

В Санкт-Петербурге проходят сборы руководящего состава медицинской службы ЗВО

В Санкт-Петербурге на базе 442-го военного клинического госпиталя Министерства обороны Российской Федерации начался сбор руководящего состава медицинской службы Западного военного округа.

В его работе участвуют более 150 офицеров медицинской службы, начальников отделов (отделений), главных медицинских специалистов округа, начальников медицинских служб объединений и отдельных воинских частей.

В течение двух дней военные медики проанализируют итоги лечебно-профилактической работы на всех уровнях военной медицины, обсудят вопросы оказания высокотехнологичной медпомощи, организации профилактических мероприятий и другие вопросы.

Особое внимание военных медиков будет уделено вопросам сохранения здоровья военнослужащих, а также профилактике сезонной заболеваемости в воинских коллективах с учетом передового опыта использования современных методик и медицинских препаратов.

Кроме того, в ходе сборов будут определены задачи руководящему составу медицинской службы округа на предстоящий учебный период.

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