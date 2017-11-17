17.11.2017 (11:32)

Буксир Северного флота спас экипаж севшего на мель рыболовецкого судна

Вечером 16 ноября рейдовый буксир Кольской флотилии разнородных сил Северного флота РБ-108 взял на борт 9 гражданских моряков севшего на мель маломерного рыболовного траулера МРТК «М-0440» в районе мыса Бакланий на выходе из Кольского залива. Экипаж рыболовного судна был доставлен в Полярный. Никто из рыбаков не пострадал.

Рыболовный траулер сел на мель в результате потери рулевого управления. Рыбаки подали сигнал бедствия. Информация о навигационном происшествии была передана Мурманским спасательным координационным центром в региональный центр управления Северного флота около 21 часа.

По приказу командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова была немедленно организована поисково-спасательная операция, дежурные силы флота приведены в повышенную готовность. Ближайшим судном, способным близко подойти к потерпевшему бедствие траулеру, и безопасно маневрировать у скального берега оказался буксир РБ-108.

Экипаж буксира успешно справился с поставленной задачей и принял на борт 9 рыбаков уже в 22 часа 40 минут и доставил их в главную базу Кольской флотилии разнородных сил Северного флота –– город Полярный.

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