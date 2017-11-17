17.11.2017 (11:11)
Экипажи истребителей МиГ-29 СМТ ЗВО выполнили сверхдолгие перелеты на расстояние более 30 тыс. км
Экипажи самолётов МиГ-29СМТ истребительного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), базирующегося в Курской области, отработали выполнение плановых тренировочных полетов на максимально допустимых по времени и дальности расстояниях.
Каждый экипаж провёл в воздухе более 3,5 часов. В общей сложности в ходе учебно-тренировочных полётов истребители преодолели расстояние около 31 тыс. километров.
Полёты совершались смешанными экипажами, состоящими из опытных и молодых летчиков, что позволило отработать в воздухе более 15 вводных нештатных ситуаций с пожаротушением двигателя, отказом навигационного оборудования и приборов наведения.
В ходе полётов экипажи выполняли задачи при различных погодных условиях, ландшафте местности и расположении запасных аэродромов. Все действия лётчиков контролировались центром управления полётов.
Отработка предельно длительных полётов позволяет экипажам истребителей МиГ-29СМТ получить навыки сверхдолгих перелетов в небе над центральной частью России.
Всего в ходе полетов более 10 экипажей выполнили вылеты по учебно-боевым задачам.