17.11.2017 (11:05)

В 2018 году Воздушно-десантные войска получат более 30 модернизированных артиллерийских систем и машин разведки и управления огнем

В последние годы Воздушно-десантные войска (ВДВ) России активно совершенствуют артиллерийские системы разведки в интересах огневого поражения противника, действующего на удалении.

В 2018 году ВДВ получат более 30 модернизированных артиллерийских систем и машин разведки и управления огнем.

Филигранная точность артогня всецело зависит от полученных разведданных, а на современном этапе и от внедрения автоматизированных систем, ускоряющих процесс наведения и управления огнем.

В 2017 году за счет модернизации уже имеющихся основных образцов вооружения артиллерийских и противотанковых подразделений удалось существенно повысить не только огневые, но и маневренные возможности артиллерии ВДВ в целом.

Кроме этого, в текущем году артиллерийским подразделениям ВДВ, имеющим на вооружении модернизированные артсистемы с автоматизированной системой управления наведением и огнём, удалось в разы увеличить интенсивность проводимых занятий, осуществляемых во взаимодействии с десантно-штурмовыми, парашютно-десантными и разведывательными подразделениями.

При проведении тактических учений особое внимание уделялось перемещению артиллерийских батарей с позиции на позицию. В зависимости от задач артиллерийские и противотанковые подразделения ВДВ, применяющие БТР-РД, самоходные противотанковые пушки «Спрут-СД», самоходные артиллерийские орудия «Нона-С» и гаубицы Д-30, после выполнения конкретной огневой или тактической задачи осуществляли обязательное перемещение на расстояние от 5 до 30 километров.

В общей сложности за 2017 год артиллеристы и противотанкисты ВДВ провели более 200 тактических учений с боевой стрельбой и еще около 200 контрольных занятий.

По итогам года в ходе тактических и тактико-специальных учений с боевой стрельбой более 50 процентов артиллерийских и противотанковых подразделений ВДВ получили опыт применения вооружения на незнакомых полигонах.

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