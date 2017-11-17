17.11.2017 (09:34)

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ошвартовался в таиландском порту Чук Самет

Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» в соответствие с программой неофициального визита в Королевство Таиланд ошвартовался у пирса порта Чук Самет (база ВМС Таиланда Саттахип)

После постановки кораблей к причалу и пополнения запасов, большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» посетили сотрудники российских заграничных учреждений в Таиланде. Для экипажа были организованы автобусные экскурсии в город Паттая.

Сегодня же представители командования отряда кораблей приняли участие в совещании по организации взаимодействия в ходе проведения международного военно-морского парада, посвященного юбилею Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Отряд кораблей ТОФ прибыл с неофициальным визитом в Таиланд 13 ноября. Планируется, что 19 и 20 ноября экипажи российского корабля и судна примут участие в военно-морском параде, который состоится в Таиланде в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Неофициальный заход отряда кораблей ТОФ в Таиланд продлится до 21 ноября.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице