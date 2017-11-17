17.11.2017 (10:54)

В Приамурском объединении ВВО достигнут оптимальный уровень численности военнослужащих по контракту

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, достигнут оптимальный уровень численности военнослужащих по контракту.

На сегодняшний день впервые доля военнослужащих по контракту превышает численность всех остальных категорий военнослужащих.

Данные показатели позволят перейти к доукомплектованию должностей военнослужащими редких специальностей.

В текущем году воинские части объединения ВВО пополнили более 1500 военнослужащих по контракту. Это граждане, призванные из запаса, а также военнослужащие, пожелавшие стать профессионалами сразу после прохождения службы по призыву.

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